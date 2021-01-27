أجمل صور عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز

جدة - نرمين السيد - وأثارت جورجينا​ مؤخرًا جدلاً جديدًا حول زواجها من النجم البرتغالى ​كريستيانو رونالدو​، مهاجم يوفينتوس الإيطالى، بعد أن أظهرت خاتم خطوبة ضخم فى إصبع يدها، رغم تمسك اللاعب بالإبقاء على سرية طبيعة علاقتهما.

ونشرت صورة لها على متن قارب فخم بينما كانت ترتدى خاتمين فى إصبعها خلال قضائها عطلة نهاية الأسبوع مع الدون، ما دفع المتابعين للتساؤل حول ما إذا كانت قد تزّوجت رسميًا من رونالدو.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن صديقة نجم اليوفى ستكون الوجه الجديد لشركة yamamay للملابس ​الداخلية​ وثياب البحر، فى وقت كانت الممثلة جينيفر ​لوبيز​ وجيسيكا وايت قد قاما بهذا الدور فى وقت سابق.