سامسونج تطرح تحديثات جديدة لـ Galaxy S10

جدة - نرمين السيد - وأعلنت سامسونج الكورية الجنوبية، تحديثها الجديد One UI 3.0 لهواتف Samsung Galaxy S10، وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، أعادت سامسونج من جديد التحديث على سيرفراتها، برقم G975FXXU9EUA4، وبدأت الهواتف فى تلقى التحديث من جديد داخل سويسرا أولًا، على أن يكون متاحًا فى باقى الدول تباعًا.
ويصلح التحديث مشكلات بالكاميرا وسخونة الهاتف بشكل ملحوظ، وينتظره الملايين حول العالم للقضاء على هاتين المشكلتين تمامًا.
جدير بالذكر أن شركة سامسونج، أصدرت تحديثًا فى شهر ديسمبر لعدد من هواتفها منها Galaxy Note20 لمساعدة الهواتف فى إصلاح الثغرات الأمنية الخطيرة.
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