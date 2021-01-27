جدة - نرمين السيد - وأوضح الباحثون بحسب موقع «CNET»، أن الثغرة تؤدى لعرض بيانات المستخدمين الشخصية بما فيها بيانات حساسة، ما يؤدى إلى كارثة لملايين المستخدمين حال استخدام بياناتهم.
والثغرة الأمنية المكتشفة فى تيك توك، عرضت لقاعدة بيانات تضم أعدادا كبيرة من المستخدمين، وتشمل أرقام هواتف وإعدادات ملفات شخصية، ومن الممكن استخدام هذه البيانات وبيعها على الإنترنت أو إرسال روابط ضارة للمستخدمين لاختراق بياناتهم الأخرى.
وتضمنت الثغرة أيضا كشف الصور الشخصية للمستخدمين، والأسماء المستعارة لهم، وملفات التعريف والصور الرمزية، ومعرفات المستخدم الفريدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير.. صورك وبياناتك على تيك توك متاحة للجميع بسبب ثغرة أمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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