تحذير.. صورك وبياناتك على تيك توك متاحة للجميع بسبب ثغرة أمنية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الباحثون بحسب موقع «CNET»، أن الثغرة تؤدى لعرض بيانات المستخدمين الشخصية بما فيها بيانات حساسة، ما يؤدى إلى كارثة لملايين المستخدمين حال استخدام بياناتهم.

والثغرة الأمنية المكتشفة فى تيك توك، عرضت لقاعدة بيانات تضم أعدادا كبيرة من المستخدمين، وتشمل أرقام هواتف وإعدادات ملفات شخصية، ومن الممكن استخدام هذه البيانات وبيعها على الإنترنت أو إرسال روابط ضارة للمستخدمين لاختراق بياناتهم الأخرى.

وتضمنت الثغرة أيضا كشف الصور الشخصية للمستخدمين، والأسماء المستعارة لهم، وملفات التعريف والصور الرمزية، ومعرفات المستخدم الفريدة.