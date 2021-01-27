صور- بالأحمر والأسود.. أحدث ظهور لـ سلمى الشيمى «فتاة سقارة»

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جدة - نرمين السيد - وأطلت سلمى فى جلسة التصوير ببنطلون أحمر مع "بدى" أسود.
كانت سلمى الشيمى، أثارت جدلًا بسبب مجموعة صور لها أمام الأهرامات بملابس جريئة، ما تسبب فى التحقيق معها من قبل نيابة الجيزة.
وقالت سلمى الشيمى خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر": "هناك مجموعة صور لى على عربة موز انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكنى فوجئت بأن الـ(فوتوسيشن) الأخير عند الأهرامات اتخذ مسارا آخر وأثار أزمة".
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