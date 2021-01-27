سر منذ عام 1832.. صدفة غريبة تكشف قصة المنزل المخيف

جدة - نرمين السيد - وقال روبرت إلياس إنه رغم امتلاكه للمنزل لسنوات، إلا أنه لم يكن لديه أى علم أن العقار يخفى قصة مثيرة للاهتمام.. معتقدًا أن المنزل ساعده فى اكتشاف القبو بسلسلة من الأحداث المخيفة، والصدف الغريبة التى قادته نحو الباب السرى.

وبالحديث إلى العديد من السكان المحليين، بمن فيهم حفيد المشرف على المنجم الذى عاش وعمل فى المنطقة، اكتشف ثروة من المعلومات التاريخية حول المنزل والمحتويات المخبأة لجيل، بما فى ذلك قبو يستخدم لتخزين خرائط المناجم والمعدن التى تم تبطينها وتكديسها.

وبالبحث والتحرى، اتضح أن المنزل تم بناؤه فى الأصل من قبل عائلة باسيت، الذى باع إلياس المنزل، منذ حوالى عام 1832، وكان المكتب الرئيسى السابق لشركة Tehidy Minerals.

وكان القبو بمثابة مكان آمن لحفظ خطط المناجم، الأجور والخامات، يحتوى الردم على جوانب الخزنة على قطع من النحاس الفيروزى، ما يشير إلى أن نفايات المنجم كانت تستخدم فى بناء المنزل، وكانت غرفة نوم إلياس هى غرفة اجتماعات مجلس الإدارة.

وهو الآن يشرع فى إعادة المبنى إلى حالته الأصلية، بدءًا من التخلص من الأرضيات الخشبية للكشف عن بلاط الباركيه تحته.