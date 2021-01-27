مليونير كندى وزوجته ينتحلان صفة عمال نظافة للحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، إن الزوج المليونير رودنى بيكر، 55 عامًا ، وزوجته إيكاترينا بيكر البالغة من العمر 32 عامًا، قاما بانتحال صفة عمال نظافة لتخطى قائمة الانتظار للحصول على لقاح فيروس كورونا، بعد أن خططا للسفر لمسافة تزيد 1000 ميل من موطنه بكندا إلى مدينة بيفر كريك التى تقع بإحدى الولايات الأمريكية، التى أعلنت عن توفير اللقاح لسكانها المحليين، للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة، زعما الزوجان أنهما مقيمان بالمدينة من خلال تزوير بعض الأوراق الرسمية التى تؤكد صحة هويتهما، وانتمائهما للمدينة، وبالفعل حصلا على جرعات اللقاح المجانى ضمن حملة التطعيمات التى أطلقتها الولاية من خلال توفير جرعات مودرنا الأمريكى الفعال ضد فيروس كورونا.

ونجحت السلطات الأمنية فى إيقاف الزوجين عند عودتهما إلى فانكوفر عقب الاشتباه بهما، وبالفعل تم ضبطهما واحتجازهما بتهمة انتحال الصفة وتهمة عدم خضوعهما للعزل الصحى والسفر دون الحصول على موافقة طبية مسبقة، حيث تعرض الزوجان إلى غرامة مالية قدرها 1150 دولارًا ، أو قد يتعرضان للحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر.