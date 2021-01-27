فيديو : فى السنغال .. الزوار فى أقفاص حديدية والحيوانات طليقة

جدة - نرمين السيد - وتوفر الحديقة ميزة رؤية الحيوانات والاقتراب منها بصورة كاملة رغم أنها طليقة، عن طريق وضع الزوار داخل أقفاص حديدية قوية ويتم تحريكها على متن مركبات.



وتم افتتاح حديقة "رانش دا بانديا" للحيوانات على بعد 70 كيلومترا من العاصمة السنغالية، داكار، عام 2017، وتضم أصنافا عدة من الحيوانات البرية المفترسة، التى تعتلى الأقفاص الحديدية المتحركة وتدور حول البشر دون أن تقترب منهم.

ويظهر فيديو وجود فتحات صغيرة خاصة بالتواصل مع الحيوانات تسمح للبشر بملامستها وتقديم الطعام لها، وتفضل إدارة الحديقة هذا الأسلوب حتى لا تؤثر على حرية الأسود.