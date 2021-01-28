فيديو : ميلانيا تترك المنزل وإيفانكا تستقل مع كوشنر.. عائلة ترامب تتنصل منه

جدة - نرمين السيد - وحسب تقرير لقناة الغد صرح مساعد إيفانكا ترامب، الابنة الأصغر لترامب أنها وزوجها جاريد كوشنر غادرا إلى شقتهما على شاطئ ميامى.

وتشير تقارير إلى أن زوجة الرئيس السابق ميلانيا ترامب تعد الدقائق للحصول على الطلاق، وذلك بعدما غادرت إلى نيويورك وتركته فى فلوريدا، كما ستقوم مارى ترامب شقيقته الكبرى، بالتنصل من اسم العائلة حتى لا تضر بمستقبلها وذلك بحسب ديلى ميل البريطانية.

وقال محللون إن الزوجين فى "حالة رعب" حول مصير مستقبلهما بعد الخروج من البيت الأبيض، ومدى تورطهما مع ترامب.

وتسعى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، لمحاكمة دونالد ترامب بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكونجرس قبل أن يسلم السلطة لجو بايدن، الذى بدأ عمله فى 20 يناير الجارى.