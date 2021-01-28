خاصية جديدة من يوتيوب تهدد نجاح تيك توك

جدة - نرمين السيد - وقالت سوزان وجيسكى، رئيسة يوتيوب، الثلاثاء، إن ما يقرب من 3,5 مليار شخص فى الهند يشاهدون مقاطع الفيديو القصيرة على خاصية "يوتيوب شورتس"، وذلك فى اختبارها ضمن مرحلة تجريبية.
وأضافت وجيسكى، أن الأرقام التى تحصدها المقاطع القصيرة عبر "يوتيوب شورتس" كبيرة جدًا، مشيرة إلى أنه يتم دراسة إطلاق الخاصية فى المزيد من الأسواق هذا العام.
وكانت "يوتيوب"، كشفت فى منتصف سبتمبر الماضى بعض التفاصيل عن "شورتس"، مقدمة إياها على أنها "طريقة جديدة لتعبير مستخدميها عن أنفسهم فى 15 ثانية أو أقل.
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