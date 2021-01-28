لص متهور.. أطلق النار على نفسه خلال اقتحام منزل بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت سكاى نيوز عربية، أن كاميرا المراقبة أمام مدخل المنزل سجلت اللص وشريكه وهما يحاولان ركل باب منزل فى فورت واين، بولاية إنديان، لاقتحامه وسرقته، فيما شوهدت رصاصة تنطلق من المسدس، فيما قال صاحب المنزل، إنه شاهد الرصاصة على الأرض خارج منزله.
وتابع: "فى الواقع كانت هناك رصاصة على الأرض خارج منزلى عندما أطلق اللص النار على ساقه، لذا تقدموا وقاموا بالتحقيق فى مسرح الجريمة، والتقطوا صورا لآثار الأقدام والرصاصة، وما إلى ذلك. وقاموا بالتفتيش فى الحى للتأكد مما إذا ما زالا فى الجوار"، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة بأن رجلا دخل إلى مستشفى قريب وهو يعانى من إصابة بعيار نارى فى ساقه، وتم اعتقاله.
واتهمت الشرطة اللص الشاب كيانو كوك، البالغ من العمر 18 عاما، بالسطو بسلاح مميت، وحمل مسدس دون ترخيص بإدانة مسبقة، والتهور الإجرامى باستخدام سلاح فتاك، والفساد الإجرامى.
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