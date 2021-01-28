طريقة ارتداء الملابس ذات نقوش الزهور فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتتناسب تلك الملابس ذات النقوش مع إطلالات السهرة أو الكاجوال أو العمل، كما أصبحت نقوش الزهور تزيّن مختلف القطع.

ومن الممكن ارتداء البنطلونات أو التنانير ذات تلك النقوش لإظهار مرتديته بشكل جذاب، وذلك من خلال تنسيقه مع توب نفس اللون الأقل ظهورا.

وتمنح البدل النسائية ذات نقوش الزهور إطلالة جذابة تلفت الأنظار حولها، ويمكن الاستعانة بها فى أماكن العمل أو الخروجات أو الكاجوال.

وتزيّن تلك النقوش المعاطف والجواكيت مما تميز إطلالة مرتديته وتجعلها تظهر وكأنها فى إطلالة صيفية أو ربيعية مبهجة.

وتتلاءم الفساتين ذات نقوش الزهور مع الجاكيت أو ارتداء توب أسفلها وحذاء رياضى أو كعب عالى.