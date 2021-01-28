- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدة - نرمين السيد - وتتناسب تلك الملابس ذات النقوش مع إطلالات السهرة أو الكاجوال أو العمل، كما أصبحت نقوش الزهور تزيّن مختلف القطع.
ومن الممكن ارتداء البنطلونات أو التنانير ذات تلك النقوش لإظهار مرتديته بشكل جذاب، وذلك من خلال تنسيقه مع توب نفس اللون الأقل ظهورا.
وتمنح البدل النسائية ذات نقوش الزهور إطلالة جذابة تلفت الأنظار حولها، ويمكن الاستعانة بها فى أماكن العمل أو الخروجات أو الكاجوال.
وتزيّن تلك النقوش المعاطف والجواكيت مما تميز إطلالة مرتديته وتجعلها تظهر وكأنها فى إطلالة صيفية أو ربيعية مبهجة.
وتتلاءم الفساتين ذات نقوش الزهور مع الجاكيت أو ارتداء توب أسفلها وحذاء رياضى أو كعب عالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة ارتداء الملابس ذات نقوش الزهور فى الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.