در الذئب والحشد النجمى.. ظاهرتان تشهدهما السماء مساء اليوم

جدة - نرمين السيد - تشهد السماء مساء اليوم الخميس، ظاهرتين فلكيتين، الأولى ظهور (بدر الذئب) وهو أول قمر مكتمل فى عام 2021، والثانية اقتران القمر مع الحشد النجمى (خلية النحل Beehive) للمرة الثانية خلال الشهر الحالى.





وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إلى اكتمال بدر القمر بعد غروب الشمس مساء اليوم، ويبلغ ذروته فى الإضاءة فى حوالى الساعة التاسعة و16 دقيقة مساء حيث سيكون لمعان القمر نسبة 99.9% وعن سبب تسميته بـ (البدر الذئب)، أوضح أن هذا البدر عند القبائل الأمريكية يعرف باسم وولف مون او( بدر الذئب) لأن هذا الوقت من العام هو الوقت الذى تعوى فيه الذئاب الجائعة خارجا. ولفت إلى ظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمى (خلية النحل Beehive) للمرة الثانية خلال هذا الشهر و التى حدثت فى أول يناير الحالى، ويمكن مشاهدتها بعد غروب الشمس وحتى قبل شروق الشمس صباح 29 يناير الحالى، موضحا أنه لصعوبة رؤية (الحشد النجمى) بالعين المجردة يتطلب الأمر استخدام التلسكوب.

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