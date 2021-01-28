تيليجرام يقدم ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - ويتمكن مستخدمى تيليجرام من خلال تلك الخاصية، نقل المحادثات من التطبيقات مثل واتساب إلى تيلجيرام.
بالإضافة إلى ذلك أصبح من الممكن مسح سجلات الرسائل والمجموعات والمحادثات الخاصة، والمكالمات مع عدم القدرة على تعقبها، وفقا لموقع "9to5mac" التقنى.
وتضمن التحديث تخصيص مستوى صوت لكل محادثة فردية، وظهور المحادثات الصوتية الفعالة أعلى زر المكالمات، بالإضافة إلى دعم صوتى محسن وخاصية الإبلاغ عن المجموعات والقنوات الخادعة.
يذكر أن بعد إعلان واتساب عن تحديثاته والشروط الجديدة التى يتضمنها، بدأ مستخدميه اللجوء إلى تطبيق "تيليجرام" مما تضاعف أعداد مستخدميه.
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