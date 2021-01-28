صور .. أزياء وألوان مبهجة لعارضة الأزياء أنيليس توروس

جدة - نرمين السيد - وشاركت أنيليس توروس فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، وفازت بلقب ملكة جمال بلجيكا فى 2015، كما مثلت بلدها فى مسابقة ملكة جمال الكون فى نفس العام.

وتتميز أنيليس بإطلالاتها الأنيقة المبهجة التى تنال إعجاب متابعيها، ثم الارتداء على نفس طريقتها لاستعانتها بالأزياء ذات النقوش والألوان المبهجة.

وساعدها قوامها الرشيق وأزيائها المميزة فى التألق بعالم الموضة والأزياء، لتصبح واحدة من أشهر عارضات الأزياء فى بلجيكا.