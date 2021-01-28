أسترالى ينجو من فكى تمساح بأعجوبة

جدة - نرمين السيد - وذكرت سكاى نيوز عربية، أن تقارير إعلامية أسترالية وصفت التمساح بأنه عملاق، ويصل طوله إلى مترين، فيما قال بول سوينى الذى يعمل فى خدمة الإنقاذ فى كوينزلاند "لقد شعر الرجل فجأة بشيء يقبض على قمة رأسه، وكان يعلم أنه تمساح".

وأضاف سوينى أن الرجل، الذى لم يذكر اسمه أو هويته "وضع يديه فى فك التمساح لتحرير رأسه، وعندما فعل ذلك، أطبق التمساح فكه على سبابته اليسرى، وأن الرجل اضطر بعد ذلك إلى السباحة لمسافة طويلة للوصول إلى الشاطئ خشية أن يلحق به التمساح ويمسك به مجددا.

وعندما وصل عناصر الإنقاذ، كان الرجل جالسا "بهدوء مدهش"، مشيرين إلى أنه كان يعانى من إصابات فى الرأس والوجه والكتف واليد، وتم نقله إلى مستشفى فى كيرنز و"من المتوقع أن يتعافى بسرعة".