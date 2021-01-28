الثلوج لم تمنع الصينيين من الاحتفال بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وبالرغم من انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج، ما تسبب فى تجمد مياه النهر، إلا أن السباحة الجليدية تعد أحد أهم مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، وفقا لما جاء فى وكالة أنباء الصين.

ولم تمنع تلك الثلوج محبى الغطس من ممارسة مهاراتهم والتمتع بالسباحة، لذلك قام عدد منهم بكسر الجليد فى حديقة نانهو بمدينة تشانجتشون والتمتع بالسباحة فى المياه الباردة خلال فصل الشتاء.

وتعد تلك المهارة من أصعب أنواع الرياضة فى العالم، وتحظى باهتمام كبير، ويبدأ موسم الرياضات الشتوية على ضفاف نهر أرتيش أبرز روافد نهر اوب، ويجرى متجها نحوالشمال الغربى مسافة 4248 كيلومتر عبر الصين وروسيا حتى يلتقى نهر اوب فى غرب سيبريا.