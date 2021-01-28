فيديو .. اكتشاف ثانى زرافة قزمة فى أفريقيا

جدة - نرمين السيد - الزرافة تعتبر الثانية التى يتم اكتشافها فى إفريقيا، حيث تم رصد أول زرافة قزمة فى متنزه "مورشيسون فولز" الوطنى فى أوغندا فى مايو 2017.

وأوضح تقرير أصدره الباحثون اليوم، أنه جرى توثيق اكتشاف الزرافتين عن طريق مسحات التصوير الفوتوغرافى التى يجريها الصندوق الأخضر للمناخ بشكل روتينى لتحديد أعداد وديناميكيات وتوزيع الزراف فى جميع أنحاء إفريقيا.

واستخدم الباحثون تقنيات قياس الصور الرقمية لقياس أبعاد أطراف الزرافتين القزمتين، ثم قارنوها مع الزرافات الأخرى، حيث وجدوا أن الزرافتين لهما أرجل أقصر من مثيلاتها فى العمر نفسه.

وأضافوا أنه بينما قد تنمو الزرافة العادية ليصل طولها إلى حوالى 5.5 متر، إلا أن الزرافة القزمة لا تصل إلا إلى نصف هذا الطول تقريبا.

وقال كبير الباحثين فى مؤسسة الحفاظ على الزراف (GCF) مايكل براون إن حالات الحيوانات البرية المصابة بهذه الأنواع من خلل التنسج العظمى نادرة للغاية، وهو خلل آخر مثير للاهتمام بين الزراف فى تلك النظم البيئية المتنوعة.

وأوضح أن خلل التنسج الهيكلى يعنى اضطراب فى الغضاريف والعظام قد يؤدى إلى تشوهات فى نمو العظام، وتتميز تلك الحالات الشاذة أحيانا بهيكل عظمى قصير وغير متناسب مما يؤدى إلى وصف الزرافة بأنها قزمة.

وقالت الباحثة إيما ويلز إن عدد الزراف شهد انخفاضا كبيرا فى أوغندا على مدار الثلاثين عاما الماضية، مما أدى إلى ما وصفته بـ"أزمة انقراض صامتة" للزراف، موضحة أن جهود مراقبة الأعداد، مثل جهود صندوق المناخ الأخضر وشركاؤه فى ناميبيا وأوغندا وأماكن أخرى، تقدم معلومات مهمة للحفاظ على الزراف فى جميع أنحاء إفريقيا.