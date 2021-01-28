فيديو .. رمضان عبد المعز : نحن أفضل من الصحابة كما بلغنا سيدنا محمد

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ رمضان عبد المعز، أننا أفضل من الصحابة كما بلغنا سيدنا محمد فى حديث كريم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين الذين لم يعاصروه إن "أجر الواحد منهم 50 من الصحابة" وذلك لأن الصحابة كانوا قريبين من النبى الكريم وكان يؤيدهم ويوجههم.





أضاف عبد المعز فى برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة ""dmc، اليوم الخميس، أنه لا أحد ينكر شرف الصحبة وأنهم جاهدوا مع رسول الله ولكن هناك من تمسك بدينه ولم يرى رسول الله ودليل ذلك تأكيد النبى أن أجر الواحد منهم 50 من الصحابة الذى يجدون على الخير أعوانًا.

وتابع أن آل بيت النبى لهم ميزة خاصة لا يتم مقارنتهم بنا لأننا نُصلى عليهم، والله يختص برحمته من يشاء، مضيفًا: أن المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من آخرين حولهم صحبة الخير". أوضح عبد المعز أن المبشرون بالجنة ليسوا عشرة فقط، حيث بُشر بالجنة فى عهد رسول الله أكثر من ذلك بكثير ولكن هناك 10 منصوص عليهم فى حديث واحد".

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