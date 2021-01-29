القمر يتعامد على الكعبة المشرفة

جدة - نرمين السيد - وأشرق القمر مع غروب الشمس من الأفق الشمالى الشمال الشرقى ويغرب فى الافق الشمالى الشمال الغربى ما يعنى أنه يحاكى المسار العالى لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل، أما شمال الدائرة القطبية الشمالية، يبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل فى الصيف.

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