اختراع يابانى .. نظارات ذكية لعلاج قصر النظر خلال ساعة ونصف

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جدة - نرمين السيد - وقالت Kubota Pharmaceutical Holdings اليابانية، إنها طورت نظارات ذكية تستطيع معالجة قصر النظر(رؤية الأشياء القريبة بوضوح ورؤية الأشياء البعيدة بشكل ضبابى) دون أى تدخل جراحى أو الحاجة لارتداء نظارات أوعدسات طبية طوال الوقت، فهى تعالج قصر النظر من خلال تصحيح انكسار الأشعة على العين المسببة لقصر النظر.
وأكدت الشركة أن ارتداء النظارة الجديدة "Kubota Glasses" لمدة تتراوح ما بين 60- 90 دقيقة مرة واحدة يوميا، يمكنه أن يصحح مشكلة قصر النظر، مشيرة إلى أن النظارات الجديدة تعتمد على تقنية micro-LEDS والتكنولوجيا النانوية، لعرض صور واقعية على المجال البصرى الخارجى، وذلك بهدف تحفيز شبكية العين.
وأضافت الشركة أن النظارات ما زالت قيد التجارب لمعرفة المدة، التى يستمر فيها تأثير النظارة على علاج المشكلة بعد أن يقوم الشخص بارتدائها، وما هى المدة المحددة التى يلتزم بها الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة بارتداء النظارة حتى يتخلصوا من قصر النظر نهائيا.
وقال رئيس الشركة ريو كوبوتا: "إن المجموعة بدأت بالفعل تجارب سريرية فى الولايات المتحدة تضم 25 شخصا، وبعد ذلك تعتزم الشركة بيعها (النظارات) أولا فى آسيا، التى تضم نسبة عالية من الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر".
يذكر أنه هناك ثلاثة إجراءات علاجية متاحة لحالة قصر النظر، وهى ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة أو الخضوع للجراحة الإنكسارية التى تقلل من ارتداء النظارات والعدسات الطبية عبر استخدام أشعة الليزر لإعادة تشكيل القرنية.
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