لورديانة تستعد لعطلة نهاية الأسبوع بجلسة تصوير جديدة

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جدة - نرمين السيد - وأطلت لورديانة بفستان أحمر اللون، الأمر الذى حاز إعجاب رواد صفحتها، الذين أكدوا من خلال تعليقاتهم، حبهم الشديد لها.
وعلقت لورديانة على جلسة التصوير الجديدة، قائلة: "الاستعداد لعطلة نهاية الأسبوع".
يذكر أن لورديانة، شاركت النجم محمود الليثى، مع نهاية العام الماضى، فى أغنية "يا قشطة بالزبادى"، حيث حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصات التواصل.
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