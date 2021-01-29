لورديانة تستعد لعطلة نهاية الأسبوع بجلسة تصوير جديدة

جدة - نرمين السيد - وأطلت لورديانة بفستان أحمر اللون، الأمر الذى حاز إعجاب رواد صفحتها، الذين أكدوا من خلال تعليقاتهم، حبهم الشديد لها.

وعلقت لورديانة على جلسة التصوير الجديدة، قائلة: "الاستعداد لعطلة نهاية الأسبوع".

يذكر أن لورديانة، شاركت النجم محمود الليثى، مع نهاية العام الماضى، فى أغنية "يا قشطة بالزبادى"، حيث حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصات التواصل.