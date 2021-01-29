الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - أطلقت الصين اليوم الجمعة المجموعة الثانية من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد "ياوقان-31" إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربى البلاد.





وذكر مركز جيوتشيوان أن الصاروخ الحامل "لونغ مارش-4C" حمل الأقمار الاصطناعية، وتعد تلك المهمة الـ359 لسلسلة من الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش. ودخلت الأقمار الاصطناعية مداراتها المخططة وسوف تستخدم فى إجراء مسوحات البيئة الكهرومغناطيسية واختبارات تكنولوجية أخرى ذات صلة. وأطلقت الصين المجموعة الأولى من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد "ياوقان-31" فى عام 2018.

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