فيديو.. العثور على شجرة عمرها 20 مليون سنة

جدة - نرمين السيد - وبحسب سبوتنيك، تم العثور على الشجرة فى جزيرة ليسبوس البركانية، أثناء أعمال الطرق بالقرب من غابة قديمة تحجرت منذ ملايين السنين فى جزيرة شرقى البحر الأبيض المتوسط.
وقال البروفيسور نيكوس زوروس، إن هذه هى المرة الأولى التى يتم العثور فيها على شجرة في حالة جيدة مع فروع وجذور منذ أن بدأت الحفريات فى عام 1995.
ويبلغ طول الشجرة التى تم العثور عليها، نحو 19 مترًا، حيث حفظت الشجرة المتحجرة، بطبقة سميكة من الرماد البركانى بعد سقوطها.
وتم العثور على أوراق أشجار الفاكهة فى نفس المكان، إضافة إلى عظام حيوانات، الأمر الذى يعمل العلماء على تفسيره.
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