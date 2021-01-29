موتورولا تعلن عن هاتف بـ 6 كاميرات

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، جاء هاتف Motorola Edge S الجديد بهيكل من المعدن والزجاج المضاد للرطوبة والغبار، أبعاده (168.4/74/9.7) ملم، يزن 215 جراما.

ويمكن لهذا الهاتف العمل مع شبكات 5G ومعالجة البيانات بكفاءة عالية بفضل معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 870 5G المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Adreno 650، فضلا عن أنه مجهز بذواكر وصول عشوائى 6 و8 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 جيجابايت.

ويمتلك الجهاز قدرات تصوير ممتازة بفضل الكاميرا الأساسية المجهزة بأربع عدسات، فيها عدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة بدقة 16 ميجابيكسل للتصوير العريض، ومستشعر TOF 3D لالتقاط الصور ثلاثية الأبعاد، فضلا عن أنه مجهز بكاميرتين أماميتين بدقة 8 ميجابيكسل.

ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف باللونين الأزرق والفضى، وبأسعار تبدأ من 250 يورو تقريبا.