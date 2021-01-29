دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول

جدة - نرمين السيد - وأجرى الطبيب بحثا وفقا لموقع timesofindia دراسة، وكانت النتيجة أن الأشخاص الذين يتصحفون الهاتف المحمول باستمرار، يعانون من الصداع، واضطرابات فى النوم، واضطرابات فى الذاكرة، وعقل ضبابى، وسرعة الانفعال، والاندفاع، وآلام اليد، وآلام الرقبة، وانخفاض الرؤية وفقدانها، وما إلى ذلك نتيجة الحركة المفرطة.

كما أُجريت تجربة إكلينيكية للتحقيق فى تأثيره على نشاط الدماغ كجزء من الدراسة، تعرض المشاركون للإشعاع الكهرومغناطيسى من الهواتف المحمولة ولوحظت التغيرات فى وتيرة نمط موجة الدماغ، كان المتطوعون أفرادًا أصحاء وليس لديهم تاريخ من الاضطرابات العصبية.

وأضاف الدكتور تريباثى أنه وفقًا للتجارب التى أجريناها، أظهرت موجات ألفا وثيتا مزيدًا من التحسن عندما تم إصلاح الهاتف المحمول باستخدام EnviroChip، مقابل استخدام الهاتف المحمول بدون نفس الشئ، هذه الأشكال الموجية تتعلق بحالة استرخاء العقل .

وذكر أن هناك نوعان من الآثار الضارة للإشعاع المتنقل، واحد بالطبع هو تأثير الحرارة، يمنحك التحدث على الهاتف الموصول بأذنك لمدة ساعة نفس الحرارة التى يمنحها الميكروويف فى دقيقة واحدة، والآخر هو التأثير البيولوجى، وبالنسبة إلى غير المعجبين، تتواصل خلايانا مع بعضها البعض وتقاطع إشعاعات الهاتف المحمول هذا الاتصال، ويحدث هذا لأن موجات أجسامنا عشوائية، فى حين أن جميع الإشعاعات التى يصنعها الإنسان نظامية ، ما يعطل الأداء الطبيعى، وبالتالى يتعين على خلايانا العمل بجدية أكبر للتواصل.