تحقيق دولى حول مافيا لصيد نمور الجاكوار وبيع لحومها للمطاعم الراقية

جدة - نرمين السيد - وكشف المعهد النقاب عن طريقة عمل التجار وطرق نقل الحيوانات، حيث أظهرت نتائج التحقيقات أن الطلب على أجزاء الجاكوار، يأتى من آسيا وأن التجارة بشكل عام يديرها الصينيون المقيمون فى بوليفيا.

وتتحكم الجماعات الإجرامية الدولية المكونة من مواطنين صينيين من أمريكا الجنوبية فى الصيد الجائر لنمور الجاكوار التى تتركز فى مقاطعات سانتا كروز وبينى البوليفية، حيث يقومون بشحن البضائع باستخدام الرحلات التجارية الجوية وفى معظم الحالات، يقوم التجار غير الشرعيين برشوة الشرطة أو مسؤولى الجمارك لتسهيل إجراءات النقل.

وكشف التحقيق كذلك عن بيع لحوم الجاكوار بشكل غير قانونى فى بعض المطاعم الراقية فى بوليفيا. بالرغم من أنه تم حظر إبادة النمور من أجل الغذاء بموجب قرار من وزارة البيئة والموارد المائية فى بوليفيا فى أبريل 2020.

وفى السنوات الأخيرة، كان تدفق الشركات الصينية دافعا غير مباشر للطفرة الكبيرة فى تهريب نمور الجاكوار فى بوليفيا، سواء من خلال فتح مناطق برية كان يتعذر الوصول إليها سابقا وتوفير مصادر جديدة لطلب المستهلكين.

وقالت المؤسسة المشاركة فى رابطة الأرض الدولية، أندريا كروستا: " إن الصينيين ينسبون القوة الطبية إلى أجزاء الجاكوار وغالبا ما يستخدمون أنياب الجاكوار فى المجوهرات لترمز إلى المكانة الاجتماعية المرموقة".

وتابعت: "تم عرض المئات من أسنان الجاكوار على فريقنا للبيع، وأوضحوا لنا أن الأنياب الأكبر مفضلة على الأنياب الصغيرة، وذلك لضرورة نحتها". ويشار إلى أنه فى عام 2018، صادرت شرطة الجمارك فى جمهورية الصين الشعبية 119 نابا من بوليفيا.

كما قالت أنجيلا نونيس، أحد مؤلفى التقرير الذى أعده المعهد: "إن الحفاظ على الجاكوار أمر بالغ الأهمية لأنها حيوانات رئيسية فى النظام البيئى لأمريكا الجنوبية".

وتابعت: "تستمر مبيعات المنتجات الطبية المصنوعة من أجزاء جاكوار والمخالب والأعضاء التناسلية والدهون وأجزاء أخرى، على الرغم من الحظر".

كما تشير التقديرات إلى أن التجارة غير المشروعة فى الصيد البرى تدر 19 مليار دولار سنويا فى جميع أنحاء العالم. حيث يبيع التجار فى بوليفيا أنياب الجاكوار بنحو 100-150 دولارا، وفى الصين، يمكن أن يصل سعر الأنياب إلى 5.000 دولار.

ويقدر العلماء أن هناك ما بين 130 ألف و208 آلاف من نمور الجاكوار المتبقية فى البرية، يتركز معظمها فى حوض الأمازون.

وقد تم تصنيف نمور الجاكوار من قبل الاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة (IUCN) على أنها "مهددة بالانقراض"، حيث يوجد اليوم ما يقدر بـ 2.000 إلى 3.000 نمر متبقى فى البرية فى بوليفيا.