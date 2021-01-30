فيديو.. تم تحميله فى 172 دولة.. مصرى يبتكر أبلكيشن لربط السيارة بالموبايل

جدة - نرمين السيد - وقال رضا، خلال لقائه مع برنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إن السيارات الحديثة بها برنامج يعطى السرعة على زجاج السيارة لكى يستمر تركيز السائق على الطريق، مضيفًا: "ابتكرت موبايل أبلكيشن يتم وضعه على تابلوه السيارات العادية وينعكس على الزجاج، وهو ما يؤدى إلى نفس الغرض فى استمرار تركيز السائق على الطريق".
وأوضح أن الأبلكيشن يستطيع تحديد الشارع، كما يصدر تنبيه عند تجاوز السرعة إضافة إلى خريطة الطقس، لافتًا إلى أن الهدف من الأبلكيشن تعزيز السلامة.
وأشار إلى أن البرنامج تم تحميله فى 172 دولة.
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