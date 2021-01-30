فيديو : بعد توقف 40 عاما .. عودة نافورة نهر النيل للعمل

جدة - نرمين السيد - أعلن هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء ومستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عودة نافورة نهر النيل للعمل مرة أخرى بعد سنوات من تعطلها.





ونشر هانى يونس منذ قليل، عبر حسابه على "فيسبوك" صورا للنافورة عقب بدء عملها. شاهد من هنا وقال يونس تعليقا على عودة عمل النافورة: "عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة.. أفضل جملة قرأتها على هذه النافورة.. معبرة عن الحال.. تحيا مصر".

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