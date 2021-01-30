عمرها 2.200 عام.. اكتشاف مقبرة لعائلة ارستقراطية فى الصين

جدة - نرمين السيد - وقال تشو تشينغ كبير علماء الآثار فى فريق الأعمال الحفرية - فى تصريح اليوم - إن المقبرة تتكون من غرفتين حيث تم دفن ارستقراطى من مملكة "تشو" وزوجته على التوالى، وحفرتين للعربات والخيول وحفرة قرابين أخرى وكذا هياكل جدارية.

وأضاف تشينغ أنه تم اكتشاف عدد كبير من القطع الأثرية فى الغرفتين بما فيها أدوات شعائرية وآلات موسيقية وقطع يشم ومجوهرات وأدوات ورنيش، إضافة إلى كوب مطلى، ونحت كبير لوحش يحرس القبور، وطبل مع إطار على شكل طائر.

كما تم العثور على 8 عربات و18 حصانا فى حفرتين للعربات مصاحبتين للمقبرة.