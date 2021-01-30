جدة - نرمين السيد - وبحسب روسيا اليوم، فإن الشواحن الجديدة للشركة، قادرة على إيصال الطاقة للهواتف على مسافات تتراوح ما بين 80 و100 سم، والأبرز من ذلك هو إمكانية شحن عدة هواتف قد يصل عددها إلى 7 فى وقت واحد.
ويرى الخبراء أن ظهور مثل هذه التقنيات قد يساعد فى السنوات القريبة القادمة على إطلاق جيل جديد من الشواحن اللاسلكية التى قد تكون متعددة الاستخدامات وتغنى الناس عن شراء شاحن منفصل لكل جهاز إلكترونى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مميزات خيالية لـ شاحن موتورولا الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.