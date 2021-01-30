مميزات خيالية لـ شاحن موتورولا الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب روسيا اليوم، فإن الشواحن الجديدة للشركة، قادرة على إيصال الطاقة للهواتف على مسافات تتراوح ما بين 80 و100 سم، والأبرز من ذلك هو إمكانية شحن عدة هواتف قد يصل عددها إلى 7 فى وقت واحد.

ويرى الخبراء أن ظهور مثل هذه التقنيات قد يساعد فى السنوات القريبة القادمة على إطلاق جيل جديد من الشواحن اللاسلكية التى قد تكون متعددة الاستخدامات وتغنى الناس عن شراء شاحن منفصل لكل جهاز إلكترونى.