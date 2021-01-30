أول مفاعل نووى صينى من الجيل الثالث يبدأ عمله

جدة - نرمين السيد - وقال يوى جيان فنغ رئيس الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية (سى إن إن سى) - فى تصريح اليوم السبت - إن الوحدة الخامسة التى تقع فى مدينة فوتشينغ بمقاطعة فوجيان بشرقى الصين، تولد طاقة كهربائية للاستخدام التجارى بعد 7 أيام من التشغيل التجريبى، مشيرا إلى أن مفاعل هوالونغ وان، بجميع مكوناته الأساسية المنتجة محليا، تم تصميمه لفترة عمر افتراضى تبلغ 60 عاما، ويلاقى أكثر معايير السلامة والأمان صرامة فى العالم.

وأضاف فنغ أن الصين أصبحت، مع دخول مفاعل "هوالونغ وان" حيز التشغيل، فى طليعة الجيل الثالث من التكنولوجيا النووية فى العالم، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.

وأوضح أن الاستخدام التجارى لـ"هوالونغ وان" سيساعد أيضا فى تحقيق أهداف التنمية منخفضة الكربون مثل بلوغ ذروة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060.

ومن المتوقع أن تولد الوحدة رقم 5 ما يقرب من 10 مليارات كيلوواط ساعة من الكهرباء كل عام، ما يقلل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 16ر8 مليون طن سنويا.