تتغذى من طعام القطط.. كيف تعيش أبخل مليونيرة فى العالم؟

جدة - نرمين السيد - وبحسب سبوتنيك، فإن إيمى إليزابيث، البالغة من العمر 50 عاما، بلغ صافى ثروتها 5 ملايين دولار، إلا أنها تعيش حياة صعبة بسبب بخلها الشديد.

وحتى توفر "أبخل مليونيرة" استهلاك الكهرباء، تقوم بتشغيل سخان المياه بعد استيقاظها كل صباح لمدة 22 دقيقة فقط، وهو ما يكفى لحصولها على حمام دافئ، ثم تقوم بإغلاقه طوال اليوم.

إلى ذلك، تستخدم إيمى إليزابيث نفس إسفنجة غسيل الصحون حتى أصبحت تتساقط إلى قطع صغيرة، وتستخدم سكينا واحدا فقط، وترفض غسله بالمياه، بحسب ما نقل البرنامج.

وتناول المليونيرة طعام القطط للحفاظ على انخفاض فواتير البقالة، ليس هذا فحسبـ، بل تجبر ضيوفها على تناول نفس الطعام.

ولتوفير أموال تنظيف المنزل، بواسطة "خادم"، عملت إليزابيث على إقناع طليقها مايكل مورى، بأن يتطوع لتنظيف المنزل مجانا لكى تتمكن من توفير رسوم تنظيف بقيمة 400 دولار أمريكى، معللة أن ذلك يحافظ على لياقته البدنية.

وخلال سفرها إلى لوس أنجلوس، فإنها تقود سيارتها التى يبلغ عمرها 17 عاما لمدة 4 ساعات ذهابا وإيابا، بدلا من أن تنفق تذكرة طيران بقيمة 250 دولار.

وأوضحت إيمى إليزابيث أنها توفر 80 دولارا أمريكيا شهريا بسبب اقتصادياتها، فيما توفر إجمالى 200 ألف دولار أمريكى سنويا، بفضل رفضها شراء أى أشياء جديدة.