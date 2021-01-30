كانت على قيد الحياة وقت بناء الأهرامات.. بريطانيا تعثر على خنافس غامضة  

جدة - نرمين السيد - اكتشف ماكس باركلى، كبير أمناء الحشرات فى متحف التاريخ الطبيعى فى بريطانيا، أن زوجاً من الخنافس المحفوظة جيداً، والذى تم التبرع به لمجموعته فى سبعينات القرن الماضى، يبلغ عمره 4000 عام تقريبًا، وأنه ينتمى لنوع لم يُعرف أبداً بوجوده فى المملكة المتحدة.





وبحسب "الشرق الأوسط"، تم العثور على زوج الخنافس التى تسمى بخنافس البلوط (سيرامبيكس) فى قطعة من خشب البلوط القديم كانت مغمورة فى مستنقع، عن طريق أحد المزارعين الذى تبرع بها لمتحف التاريخ الطبيعى فى لندن.

وظل زوج الخنافس لغزاً تاريخياً طبيعياً، حتى تم إرسال عينات صغيرة من كل من الخنافس والخشب للتأريخ بالكربون المشع، مما أتاح معرفة أن عمرها يبلغ 3785 عاماً، لذلك، فبدلاً من تصنيفها كنوع جديد فى المملكة المتحدة، تم التوصل إلى أنها كانت ذات يوم مستوطنة فى الجزر البريطانية، ولكنها انقرضت منذ آلاف السنين.

وقال باركلى فى تقرير نشره الموقع الإلكترونى لمتحف التاريخ الطبيعى، أول أمس: "هذه الخنافس أقدم من الاحتلال الرومانى لبريطانيا، وحتى أقدم من الإمبراطورية الرومانية، وكانت هذه الخنافس حية وتمضغ الجزء الداخلى من قطعة الخشب عندما كان الفراعنة يبنون الأهرامات فى مصر".

ويعتقد أن خنافس البلوط التى توجد اليوم فى جنوب ووسط أوروبا ربما تكون قد انقرضت فى بريطانيا بسبب تغير المناخ، فهذه خنفساء مرتبطة بالمناخ الأكثر دفئاً، وربما كانت موجودة منذ 4000 عام، لأن المناخ فى بريطانيا كان أكثر دفئاً وانقرضت مع برودة المناخ وتدمير الموائل، والآن مع الاحتباس الحرارى، هناك مؤشرات على أنها يمكن أن تعود إلى بريطانيا فى المستقبل.

وأضاف باركلى أنه لأمر غير عادى أن تحمل شيئاً فى يدك يبدو أنه تم جمعه بالأمس، ولكن عمره آلاف السنين، وهو ما يمكن أن يوفر رؤية جديدة للطقس وظروف الغابات فى أواخر العصر البرونزى، ويوفر نافذة على الماضى القديم والتغيرات التى يحملها تغير المناخ للمستقبل.