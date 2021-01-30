وبحسب "الشرق الأوسط"، تم العثور على زوج الخنافس التى تسمى بخنافس البلوط (سيرامبيكس) فى قطعة من خشب البلوط القديم كانت مغمورة فى مستنقع، عن طريق أحد المزارعين الذى تبرع بها لمتحف التاريخ الطبيعى فى لندن.
وظل زوج الخنافس لغزاً تاريخياً طبيعياً، حتى تم إرسال عينات صغيرة من كل من الخنافس والخشب للتأريخ بالكربون المشع، مما أتاح معرفة أن عمرها يبلغ 3785 عاماً، لذلك، فبدلاً من تصنيفها كنوع جديد فى المملكة المتحدة، تم التوصل إلى أنها كانت ذات يوم مستوطنة فى الجزر البريطانية، ولكنها انقرضت منذ آلاف السنين.
وقال باركلى فى تقرير نشره الموقع الإلكترونى لمتحف التاريخ الطبيعى، أول أمس: "هذه الخنافس أقدم من الاحتلال الرومانى لبريطانيا، وحتى أقدم من الإمبراطورية الرومانية، وكانت هذه الخنافس حية وتمضغ الجزء الداخلى من قطعة الخشب عندما كان الفراعنة يبنون الأهرامات فى مصر".
ويعتقد أن خنافس البلوط التى توجد اليوم فى جنوب ووسط أوروبا ربما تكون قد انقرضت فى بريطانيا بسبب تغير المناخ، فهذه خنفساء مرتبطة بالمناخ الأكثر دفئاً، وربما كانت موجودة منذ 4000 عام، لأن المناخ فى بريطانيا كان أكثر دفئاً وانقرضت مع برودة المناخ وتدمير الموائل، والآن مع الاحتباس الحرارى، هناك مؤشرات على أنها يمكن أن تعود إلى بريطانيا فى المستقبل.
وأضاف باركلى أنه لأمر غير عادى أن تحمل شيئاً فى يدك يبدو أنه تم جمعه بالأمس، ولكن عمره آلاف السنين، وهو ما يمكن أن يوفر رؤية جديدة للطقس وظروف الغابات فى أواخر العصر البرونزى، ويوفر نافذة على الماضى القديم والتغيرات التى يحملها تغير المناخ للمستقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كانت على قيد الحياة وقت بناء الأهرامات.. بريطانيا تعثر على خنافس غامضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.