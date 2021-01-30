غازلة صوف تحقق مليون دولار بسبب حفل تنصيب بايدن

جدة - نرمين السيد - ربما لا يكون السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز أيقونة من أيقونات الموضة يسير الناس على خطاها، لكن القفاز الذى ظهر به خلال مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن جعل طلبات الحصول على شبيهه تنهال على غازلة صوف فى ولاية فيرمونت، مما ساعدها على جمع تبرعات خيرية تقترب من مليونى دولار.





وبحسب "سكاى نيوز"، كان ساندرز خلال الحفل يضع كمامة ويرتدى معطفا وقفازا من الصوف المعاد تدويره، وجلس متلحفا بملابس ثقيلة تقيه البرد.

ولم تمر هيئة ساندرز مقارنة بالملابس الرسمية التقليدية التى ارتداها من حوله مرور الكرام، ودمج البعض صورته بعدد لا نهائى من مشاهد التاريخ والفن والثقافة الشعبية.

وانهالت الطلبات على جين إيليس، المعلمة التى أعطت القفاز لساندرز، للحصول على مثيل له ولذلك اقترحت إيليس الاتصال بغازلة تُدعى ليز-آن كوليدج كانت تدرّس لابنتها قبل 10 أعوام.

ووعدت كوليدج (53 عاما)، والتى تنتج شركتها الصغيرة (فروم ذيس تو ذات) بضائع من المواد المعاد تدويرها، "بغزل 100 قفاز على أن يُباع الزوج الواحد بسعر 200 دولار ويذهب جزء من العائد إلى جمعيات خيرية لتوفير الطعام فى فيرمونت".



وفى خلال يوم واحد، تلقت طلبات لشراء القفازات المئة لكن كوليدج قالت لرويترز، إن القفازات المعروضة للبيع قد لا تبدو مطابقة تماما لقفاز ساندرز وأضافت "تذكروا أنها من صوف سترات مستعملة" وستُضاف الأموال التى جمعتها إلى تبرعات خيرية تم تحصيلها من أفكار شبيهة.

وجمع فنان من تكساس 40 ألف دولار لجمعية (ميلز أون ويلز) التى ترعى كبار السن وذلك عندما عرض للمزاد دمية من الكروشيه على هيئة ساندرز فى حفل التنصيب.

وجمعت سلع أخرى تستلهم نفس الفكرة، ومنها قمصان وسترات وملصقات عليها صورة ساندرز الشهيرة، 1.8 مليون دولار لصالح (ميلز أون ويلز) وجمعيات غيرها.