وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النشرات الإخبارية سوف تتضمن ميزات لمساعدة الكتاب فى بناء قوائم متابعيهم باستخدام الشبكة الاجتماعية، وتنظيم قوائم بريدهم الإلكترونى، وإدارة اشتراكاتهم المدفوعة.
وعلى الرغم من أن العمل فى المشروع لا يزال فى مراحله الأولى، إلا أن المسئولين التنفيذيين فى الشركة يأملون فى إمكانية إطلاق الميزات فى أقرب وقت هذا الصيف.
ويأتى ذلك مع ازدهار الاهتمام بالنشرات الإخبارية، حيث تتفاخر خدمة الرسائل الإخبارية من "صب ستاك" بأكثر من 250 ألف مشترك مدفوع عبر خدمتها اعتبارًا من سبتمبر من العام الماضى، وفى هذا الأسبوع فقط، استحوذت منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعى على النشرة الإخبارية المنافسة "ريفو".
وتحاول "فيسبوك" تسليط الضوء بشكل أفضل على مصادر الأخبار على منصتها الاجتماعية، حيث تعرض علامة تبويب "الأخبار"، التى هى عبارة عن قسم من الخدمة، محتوى من مؤسسات إعلامية شريكة، ويتم الدفع لبعضها مقابل تضمين مقالاتهم فى منصة "فيسبوك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك تخطط لإطلاق ميزة النشرات الإخبارية للكتاب المستقلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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