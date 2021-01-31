من جديد.. أتوبيس السعادة لـ أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تصدره واحتلاله التريند الأول، وقال:"اتوبيس_السعاده_الليله_dmc التريند الاول على مصر فى تويتر حالا قبل بداية الحلقة بتلت ساعة".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المتنوعة، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.