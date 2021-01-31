صور .. طرق ارتداء التنورة الماكسى فى الشتاء للمحجبات

جدة - نرمين السيد - وتساهم التنورة الماكسى فى ظهور مرتديته بإطلالة أنيقة جذابة خلال فصل الشتاء، وتختلف طرق ارتدائها حتى تتناسب فى مختلف الأوقات.

ويمكن ارتداء التنورة ذات القصة الفضفاضة وتنسيقها مع توب ضيق وفوقه قميص أو بلوزة واسعة مع حزام أنيق، حتى تتناسب مع إطلالات الخروجات الصباحية والمسائية.

ومن الممكن الاستعانة بـ تنورة ذات لون محايد وتنسيقها بطريقة كاجوال عصرية أو كلاسيكية سواء عند ارتدائها مع بلوفر ومعطف وبوت متوسط الطول أو قميص مع تنورة الماكسى البليسيه وحذاء رياضى.

ويمنح ارتداء الجواكيت الكلاسيكية مع التنورة مظهرا أنيقا رسميا، وخصوصا عند ارتدائها وهى تلائم شكل الجسم، ويمكن اختيار الجواكيت الطويلة مع التنورة الضيقة.

وكثير من الفتيات اللواتى يعشقن التغيير يلجأن إلى اختيار التنورة ذات الألوان الزاهية والتى تظهرهن فى شكل أكثر جرأة مليئ بالحيوية خلال فصل الشتاء.