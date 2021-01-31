صور .. أزياء الهولندية سيلفى ميس فى الأبيض والأسود

جدة - نرمين السيد - ونشأت سيلفى فى أسرة تجمع بين الجنسية الإندونيسية والبلجيكية، فوالدها من أصل إندونيسى وأمها من أصل بلجيكى. وتعد سيلفى ميس هى عارضة أزياء متألقة بمجال الأزياء والموضة فى ألمانيا، بالإضافة إلى كونها إعلامية شهيرة هناك. وتزوجت عارضة الأزياء الهولندية من لاعب كرة القدم الهولندى رافاييل فان در فارت من 2005 إلى 2013. وتتمتع ميس بإطلالاتها الأنيقة فى مجال الأزياء والموضة، وتنال إعجاب متابعيها، الذين يتخطون حاجز الميلون والنصف عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، كما تعد عاشقة للون الأبيض والأسود فهى تحرص على نشر صورها وهى مرتدية ملابس بتلك الألوان.

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