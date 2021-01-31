هاتف يكشف عن فيروس كورونا خلال 10 دقائق

جدة - نرمين السيد - ويتمكن الهاتف من اكتشاف فيروس كورونا عن طريق اللعاب، عن طريق اقتران تكنولوجيا الهاتف بمجهر صغير يقوم بتحليل عينة من اللعاب للتوصل إلى النتائج.

وتمكن علماء جامعة أريزونا من تطوير تلك التقنية الغير مكلفة مع انتشار فيروس كورونا والتى كانت فى الأصل طريقة للتعرف على نوروفيروس، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل".

ويتم الكشف عن كورونا من خلال مجهر وصفيحة مغلفة بالشمع، تسمى ورقة ميكروفلويديك، والتى توجه العينة عبر قنوات معينة، وبعد وضع عينة من اللعاب على الورق، يقوم المريض بإدخال أجسام مضادة بخرز فلورسنت، وفى حالة وجود عدد كاف من جسيمات فيروس كورونا، ستلتصق الأجسام المضادة بكل منها.

وأشار الباحثون إلى إمكانية التوصل إلى النتائج خلال 15 دقيقة، وذلك بعد إضافة الخرز إلى العينة ونقع الورقة فى العينة، وبعدها يتم التقاط صورة لها على الهاتف الذكى تحت المجهر.