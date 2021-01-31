شاومى تحصل على براءة اختراع لهاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - وتتمتع الكاميرا بعدد من المستشعرات فائقة الدقة، وعند فصلها تنافس كاميرات التصوير. ومنحت المنظمة العالمية للملكية الفكرية شركة شاومى براءة الاختراع، بعد تصميمها ذلك الهاتف الذى بكاميرا خلفية قابلة للفصل مع إمكانية استخدام نفس التقنية مع الكاميرات الأمامية، وفقا لموقع "Gizmochina".

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