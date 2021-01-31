براند Prada يطرح خط أزياء جديد مستعينا بالجبنة الرومى

جدة - نرمين السيد - وجرى تداول مجموعة من صور الملابس الجديدة لتلك دار الأزياء الشهيرة فى عالم الموضة، وجاءت الملابس باللون الأصفر والتى بها بقع تشبه قطعة الجبنة الرومى الكبيرة. وتفاجأ محبو البراند "Prada" بذلك التصميم الجديد عبر الموقع الإلكترونى، وذلك وفقا لما جاء فى "ديلى ميل". وجاءت تلك التصميمات بأسعار تصل إلى 1000 جنيه إسترلينى أى لا تعد رخيصة الثمن مما لا تصبح فى متناول الجميع. ويستعد موقع البراند لطرح المزيد من تلك التصميمات حال نجاح الفكرة التى يستعين بها محبى الجبنة الرومى.

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