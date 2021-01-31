بعد إغلاق هو الأطول منذ الحرب العالمية الثانية.. متحف الفاتيكان يفتح أبوابه

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المتاحف، فى بيان نشر على موقعها الإلكترونى، بحسب "روسيا اليوم"، أن الموقع المشهور عالميا، بما فى ذلك كنيسة سيستينا، سيفتح أبوابه للجمهور من الاثنين إلى السبت، لكن يجب حجز التذاكر مسبقا لزيارات محددة زمنيا.

وخاطب "البيان" الزوار قائلا: "متاحف البابا تنتظركم بكل سرور!".

واغتنم القائمون على المتاحف فترة الإغلاق المفروض فى إطار تدابير الحكومة الإيطالية لوقف انتشار مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، لتنفيذ أعمال صيانة وتجديد.

وشملت هذه الأعمال نفض الغبار بعناية عن اللوحات الجدارية التى تعود إلى القرن الخامس عشر فى كنيسة سيستينا، التى تجذب عادة ستة ملايين زائر سنويا.

تأتى هذه الأخبار وسط تخفيف إيطاليا القيود المفروضة لتطويق انتشار الفيروس، مع تصنيف المناطق الإيطالية كافة، باستثناء خمس مناطق، فى الفئة "الصفراء" منخفضة المخاطر، اعتبارا من الاثنين، الأمر الذى يتيح إعادة فتح الحانات والمطاعم خلال النهار، إلى جانب المتاحف.

ومن المقرر أيضا إعادة فتح موقع الكولوسيوم والمنتدى الرومانى فى روما الاثنين، على الرغم من أنهما سيظلان مغلقين فى عطلة نهاية الأسبوع.