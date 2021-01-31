بخطوات بسيطة.. طريقة نقل المحادثات من واتساب إلى تليجرام

جدة - نرمين السيد - ويمكن الآن نقل المحادثات الفردية والجماعية – بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات – إلى تليجرام من واتساب وتطبيقات آخرى، مثل Line، وKakaoTalk بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

لمستخدمى نظام أندرويد

- انتقل إلى تطبيق واتساب فى هاتفك.

- افتح المحادثة التى تريد نقلها، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة فى الزاوية العلوية اليمنى من المحادثة.

- اضغط على خيار المزيد More.

- اضغط على خيار تصدير الدردشة Export Chat، ستظهر لك نافذة منبثقة تتضمن خيارين هما: تضمين الوسائط Include Media، وبدون الوسائط Without Media، لاختيار تصدير الدردشة مع إرفاق الوسائط أو بدونها، اختر ما يناسبك.

- اختر تطبيق تليجرام من قائمة المشاركة التى تظهر لك، وحدد المحادثة أو المجموعة التى تريد استيراد المحادثة إليها فى تيليجرام، يمكنك أيضاً إنشاء مجموعة جديدة، إذا كنت تفضل ذلك.

- سترى الآن مطالبة باستيراد الرسائل، حدد خيار استيراد Import، ثم انتظر حتى تنتهى عملية النقل.

لمستخدمى نظام iOS

- انتقل إلى تطبيق واتساب فى هاتفك، ثم افتح المحادثة التى تريد نقلها.

- اضغط على جهة الاتصال أو اسم المجموعة فى الجزء العلوى، ثم اضغط على خيار تصدير الدردشة Export Chat، ستظهر لك نافذة منبثقة لاختيار تصدير المحادثة مع إرفاق الوسائط أو بدونها، اختر ما يناسبك.

- اختر تطبيق تليجرام من قائمة المشاركة، ثم حدد جهة الاتصال أو المجموعة التى تريد استيراد المحادثة إليها.

بالطبع، يمكنك الاحتفاظ بتطبيق واتساب فى هاتفك للوصول إلى سجل الدردشة لاحقاً، ولكن إذا كنت تريد حذفه لأى سبب من الأسباب من هاتفك، فهذه هى أبسط طريقة لضمان عدم فقد محادثاتك.