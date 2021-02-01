فيديو : المفاعل ITER .. أكبر مفاعل نووى على الأرض بمشاركة 35 دولة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" فإن المفاعل "ITER" الضخم الذى سيتم الانتهاء من بنائه بعد أربع سنوات جنوب فرنسا، سيكون أكبر مفاعل على وجه الأرض، حيث شبهه بعض العلماء بـ"بقطعة من الشمس على الأرض".

وتشارك فى المشروع 35 دولة فى ما يعتبر أضخم مفاعل اندماج نووى على الكوكب الأزرق، وسيعتبر أكبر مصدر للطاقة النظيفة على الكوكب.

وتعتبر كلمة "ITER"، التى أطلقت كإسم للمفاعل، من الكلمات اللاتينية وتعنى "الطريق"، حيث تعبر عن الطموح البشرى للوصول إلى مصادر مستقبلية للطاقة النظيفة.

وكشفت مجلة "forbes" بعض التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع الرائد، حيث أشارت إلى وجود جهاز ضخم جدا فى قلب المفاعل يسمى "توكاماك"، وهو عبارة عن مجموعة ملفات تُستخدم لإنشاء مجال مغناطيسى ضخم، أى أنها بالمختصر مغناطيسات ضخمة جدا.

وتأخذ هذه الأجهزة شكل الكعكة الدائرية، لتشكل مغناطيس هائل، حيث تعمل المغنطة على احتواء البلازما الناتجة عن عملية الاندماج.

ويحتوى هذا المغناطيس على 18 ملفا كهربائيا كل واحد منها بحجم بناء ضخم من 6 طوابق وتزن الواحدة حوالى 6 آلاف طن، ما يجعله أكبر مغناطيس فائق التوصيل تم تصميمه فى العالم.