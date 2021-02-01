صور .. سلك تليفون بـ 37 ألف جنيه!

جدة - نرمين السيد - تصميمات غريبة لإكسسوارات الزينة تقوم بها دور الأزياء العالمية، خلال السنوات الأخيرة، منها من يقوم يعمل حُلى ملطخ بالطين، أو تصميم ملابس ممزقة بشكل كبير، وأخيرا قامت دار الأزياء الإيطالية، "بوتيجا فينيتا"، بإصدار "عقد" يشبه سلك الهاتف المنزلى، المجعد الأبيض المعروف، وبسعر صادم.





وكشف موقع "times now news"، أنه يمكن للعملاء الحصول على القلادة، من المتجر الإلكترونى للشركة فى اليابان، مؤكدا أن سعر القلادة، يبلغ 247.500 ين يابانى أى ما يعادل 2.364 دولار أمريكى، وحوالى 37 ألف جنيه مصرى! وانتشرت صور طقم الإكسسوار النسائى الجديد على مواقع التواصل الإجتماعى، والتى لاقت انتقادا وسخرية كثير من الأشخاص، الذين هاجمو الحس الفنى للعلامة التجارية الإيطالية الشهيرة.

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