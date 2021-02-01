نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب محور الفردوس

جدة - نرمين السيد - وأعلن صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجة القبلى والبحرى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، نشرت الخدمات فى أماكن التحويلات، مشيرًا إلى أن الحركة المرورية فى محور روض الفرج تعمل بشكل مرضى وطبيعى.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

بينما الحركة المرورية فى محافظة القاهرة يوجد بها بعض الأحجام فى أعلى كوبرى الحدائق، محذرا من سلوك محور الفردوس.

وأشار إلى الازدحام الذى تشهده أعلى كوبرى 15 مايو، بينما الكبارى التى تنقل الحركة المرورية إلى القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد ومنها كوبرى الجلاء والساحل والجامعة.