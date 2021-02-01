أحمد يونس يشعل تويتر.. ومغردون: بيعمل عظمة فى تاريخ الإذاعة المصرية

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جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تصدره واحتلاله التريند الأول، وقال: "صباحك عالراديو9090 مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكم خير وسعادة ورضا".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "رقم واحد للأبد"، "الأفضل دائما وأبدا"، "ابتسم فأنت تستمع إلى صباحك ومطرحك .. أصل الحكاية فيها يونس .. صبحاوى على طول مع يونس"، "يونس بيعمل عظمة فى تاريخ الإذاعة المصرية".
وتضمنت حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم وغيرها من الفقرات المشوقة.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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