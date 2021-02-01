صور .. أناقة وجمال عارضة الأزياء نادية بيورلين

جدة - نرمين السيد - ولم تكتف نادية بيورلين بدورها كعارضة أزياء فقط، بل شاركت أيضا فى مجال التمثيل والغناء. وتتمكن بيورلين من التحدث بلغات عديدة منها الإنجليزية والسويدية والفارسية، وتتحدث قليلا باللغة الروسية والفرنسية والإيطالية. وانتقلت عارضة الأزياء مع أسرتها فى السويد وقضت طفولتها هناك وعندما بلغت السابعة من عمرها عادت إلى الولايات المتحدة. ودرست بيورلين فى كلية الفنون الجميلة بجامعة بوسطن فى الصوت والموسيقى والرقص لذلك أحبت الغناء، ثم بدأت التمثيل وكان من أبرز أفلامها "ريدلاين".

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