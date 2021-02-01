صور- اليوم العالمى لـ الحجاب.. طريقة تنسيقه مع السكارف فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتختلف طريقة ارتداء السكارف وخصوصا لدى المحجبات، فمن الممكن ارتداؤه وتركه منسدلا من الأمام، وكلما كان أطول كان أفضل.

ويرتدى البعض السكارف بوضعه حول الرقبة مع ثنى أحد أطرافه على كتف، مع ترك الطرف الآخر منسدلا من الأمام مع استخدام لفات الطرح الصغيرة حتى لا تتعدد الطبقات وتبدو فى مظهر مبالغ فيه.

ويمكن ارتداءؤه من خلال وضعه على أحد الكتفين والاستعانة بحزام فى الخصر، ويفضل تنسيقه مع توب أو بلوزة سادة، ويعكس وقتها إطلالة مليئة بالحيوية والطاقة.

وتضعه بعض الفتيات حول الرقبة وترك الطرفين منسدلين من الخلف، وتحتاج تلك الطريقة لفة طرحة بسيطة.

من الممكن اختيار الكوفية الصوف المنغلقة والتي يتم ارتداؤها حول الرقبة، ولا تحتاج أى وقت أو مجهود فى لفها.

يذكر أن اليوم 1 فبراير يوافق "اليوم العالمى للحجاب"، الذى خصص لأجل زيادة توعية الآخرين حول الحجاب وتعزيز التسامح الدينى.

وبدأ الاحتفال به منذ 2013، من قبل "ناظمة خان" التى تقيم فى ولاية نيويورك الأمريكية وفى هذا اليوم يتم دعوة الفتيات لارتداء الحجاب.