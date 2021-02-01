جدة - نرمين السيد - وأطلق كارل بى اسم "لا شىء" على العلامة التجارية اللندنية الجديدة والتى تستعد لطرح أول هواتفها فى نصف العام الجارى، وفقا لما جاء فى موقع "تايمز نيوز ناو".
وحصلت العلامة "لا شىء" على تمويل 7 ملايين دولار أمريكى من قبل عدد من قادة التكنولوجيا والمستثمرين.
وأعلن كارل بى هدفه من "لا شىء" وهو الكشف عن الإمكانيات الإيجابية للتكنولوجيا، وسرعة إطلاق المنتجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا شىء.. علامة تجارية جديدة فى عالم التكنولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.