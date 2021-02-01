لا شىء.. علامة تجارية جديدة فى عالم التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - وأطلق كارل بى اسم "لا شىء" على العلامة التجارية اللندنية الجديدة والتى تستعد لطرح أول هواتفها فى نصف العام الجارى، وفقا لما جاء فى موقع "تايمز نيوز ناو".

وحصلت العلامة "لا شىء" على تمويل 7 ملايين دولار أمريكى من قبل عدد من قادة التكنولوجيا والمستثمرين.

وأعلن كارل بى هدفه من "لا شىء" وهو الكشف عن الإمكانيات الإيجابية للتكنولوجيا، وسرعة إطلاق المنتجات.